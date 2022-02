Wetter In der Nacht meist klar, 0 bis -12 Grad

Das Wetter: In der Nacht gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 0 bis minus 12 Grad. Vereinzelt Nebel. Am Tag nach Auflösung örtlicher Nebelfelder verbreitet sonnig, nur in Nordseenähe wolkig. Am Nachmittag im Westen und Nordwesten Aufzug von Wolkenfeldern, weiterhin trocken. Höchstwerte 5 Grad auf Rügen bis 14 Grad im Breisgau.

13.02.2022