Wetter

In der Nacht meist klar, 18 bis 12 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Norden und Nordwesten wolkig, an der Nordsee Schauer und Gewitter. Sonst meist klar und trocken bei 18 bis 12 Grad, in größeren Städten und im Südwesten kaum unter 20 Grad. Am Tage im Osten und Südosten meist freundlich und trocken. Sonst von der Nordsee Richtung Mecklenburg und bis zur Mitte Schauer und Gewitter, ebenso südlich der Donau. Temperaturen von Nordwest nach Südost 28 bis 36 Grad.

25.07.2022