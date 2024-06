Wetter

In der Nacht meist klar, im Süden örtlich Schauer oder Gewitter

Das Wetter: In der Nacht vielfach gering bewölkt oder klar. Im Süden örtlich Schauer und Gewitter. In Bayern Unwettergefahr. Temperaturrückgang auf 19 bis 13 Grad. Am Tag weiterhin sonnig. Im Süden und Südwesten einzelne Schauer und Gewitter - örtlich mit unwetterartigem Starkregen. 27 bis 32 Grad.