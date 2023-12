Wetter

In der Nacht meist stark bewölkt

Das Wetter: In der Nacht meist stark bewölkt. In der Osthälfte noch etwas Schnee, örtlich gefrierender Regen mit Gefahr von Glatteisbildung. Sonst trotz vieler Wolken meist trocken. 6 bis 2 Grad im Westen und Nordwesten, sonst Temperaturrückgang auf plus 1 bis minus 4 Grad. Am Tage stark bewölkt und teils Regen, nur im Osten einzelne Auflockerungen. 1 bis 10 Grad.