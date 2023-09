Wetter

In der Nacht meist trocken, 10 bis 3 Grad

Das Wetter: In der Nacht an den Alpen wolkig bis stark bewölkt, vereinzelt noch etwas Regen. Sonst aufgelockert bis gering bewölkt, nur an der Nordsee vereinzelt Schauer. 10 bis 3 Grad. Morgen sonnig oder leicht bewölkt und meist trocken. 14 bis 21 Grad.

23.09.2023