Wetter In der Nacht meist trocken, +3 bis -4 Grad

Das Wetter: Nachts im Norden und Osten aufgelockerte Bewölkung oder klar, im Westen und Süden bedeckt und meist trocken. Tiefstwerte plus 3 bis minus 4 Grad. Am Tage Wechsel von wolkigen und sonnigen Abschnitten. Im Osten einzelne schwache Schneeschauer. Temperaturen 0 bis 7 Grad, mit den höchsten Werten am Rhein.

20.12.2021