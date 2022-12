Wetter

In der Nacht nachlassende Niederschläge, am Tage gebietsweise sonnig bei 5 bis 9 Grad

Das Wetter: In der Nacht nachlassende Niederschläge, örtlich Wolkenauflockerungen. Tiefstwerte 5 bis 1 Grad. Am Tage ganz im Norden und an den Alpen vereinzelt etwas Regen. Sonst gebietsweise sonnig. 5 bis 9 Grad.

27.12.2022