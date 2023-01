Wetter

In der Nacht nachlassende Schauer, Glättegefahr bei 5 bis - 3 Grad

Das Wetter: In der Nacht nachlassende Schauer, im Süden gering bewölkt und meist trocken. Tiefstwerte 5 bis -3 Grad. Gebietsweise Glätte durch überfrierende Nässe. Morgen von Westen her aufkommender Regen oder Schneeregen. In den westlichen Mittelgebirgen teils kräftiger Schneefall. Im Osten und Südosten meist trocken und anfangs auch sonnige Abschnitte. Temperaturen 3 bis 10 Grad.

15.01.2023