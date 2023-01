Wetter

In der Nacht nachlassende Schauer, Glättegefahr bei 5 bis - 3 Grad

Das Wetter: In der Nacht nachlassende Schauer, im Süden gering bewölkt und meist trocken. Gebietsweise Glätte durch überfrierende Nässe. An der Ostsee stürmisch. Tiefstwerte 5 bis -3 Grad. Am Tag von Westen aufkommende Niederschläge. Im Osten und Südosten meist trocken, teils sonnig. 2 bis 10 Grad.

16.01.2023