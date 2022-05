In der Nacht nachlassende Schauer und örtlich Nebel (Deutschlandradio © Markus Bollen)

In der kommenden Nacht nachlassende Schauer, örtlich Nebelbildung, Tiefstwerte 9 bis 0 Grad. Am Tage nach freundlichem Start teils dichte Quellbewölkung, in der Südhälfte Schauer und einzelne Gewitter, lokal mit Starkregengefahr. Höchstwerte 14 bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Norden anfangs etwas Regen, später sonnig und trocken, im Süden im Tagesverlauf Schauer und Gewitter mit Starkregen. 15 bis 20 Grad.

