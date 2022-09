Wetter

In der Nacht nachlassende Schauer, überwiegend bedeckt, 11 bis 6 Grad

Das Wetter: In der Nacht in der Lausitz und im Nordwesten größere Auflockerungen. Sonst meist stark bewölkt, gebietsweise schauerartiger Regen. Temperaturrückgang auf 11 bis 5 Grad. Am Tag in der Südosthälfte und in der Mitte bewölkt, im Tagesverlauf Schauer und einzelne Gewitter. Vor allem im Westen und Nordwesten heiter bis wolkig. 13 bis 19 Grad.

25.09.2022