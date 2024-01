Wetter

In der Nacht nachlassende Schneefälle, Dauerfrost bei minus 8 bis 0 Grad

Das Wetter: In der kommenden Nacht im Süden allmählich nachlassende Schneefälle, lediglich an der Ostsee und im Mittelgebirgsraum vereinzelte Schneeschauer. Sonst teils aufklarend und meist trocken. Landesweit Frost mit minus 2 Grad an der See, sonst bis minus 9 Grad. Im Bergland unter minus 10 Grad. Morgen überwiegend sonnig. Nur an den Alpen sowie ganz im Norden stärker bewölkt und etwas Schnee. Dauerfrost bei minus 8 bis 0 Grad.