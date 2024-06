Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Am Vormittag im Westen und Süden gebietsweise Regen, vereinzelt auch Schauer oder kurze Gewitter, auf die Mitte übergreifend. An den Alpen und im Vorland später Unwettergefahr. Sonst teils sonnig und meist trocken. 18 bis 30 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag wechselnd bewölkt, zunächst in der Westhälfte gebietsweise schauerartiger oder gewittriger Regen. Danach vor allem vom Süden und Südosten bis in den Osten ausweitend teils kräftige Gewitter, dabei lokale Unwetter.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.