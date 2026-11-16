Die weiteren Aussichten:
Am morgigen Dienstag von der Südwesthälfte nordostwärts ausweitender Regen, teils auch kräftig. Im Südwesten und Westen später zunehmend in Schauer übergehend. Höchstwerte von Nord nach Südwest 4 bis 15 Grad.
Am morgigen Dienstag von der Südwesthälfte nordostwärts ausweitender Regen, teils auch kräftig. Im Südwesten und Westen später zunehmend in Schauer übergehend. Höchstwerte von Nord nach Südwest 4 bis 15 Grad.
Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.