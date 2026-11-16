Wetter
In der Nacht neue Regenfälle, vereinzelt Glatteis möglich, +9 bis -1 Grad

Das Wetter: Nachts von Westen und Südwesten aufkommender Regen, ostwärts ausbreitend. Temperaturrückgang auf +9 bis -1 Grad. Am Tage viele Wolken und verbreitet Regen, teils schauerartig verstärkt. Später trockene Abschnitte in der südlichen Mitte und im äußersten Norden. Höchstwerte 8 bis 14 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am morgigen Dienstag von der Südwesthälfte nordostwärts ausweitender Regen, teils auch kräftig. Im Südwesten und Westen später zunehmend in Schauer übergehend. Höchstwerte von Nord nach Südwest 4 bis 15 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.