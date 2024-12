Wetter

In der Nacht neuer Regen, teilweise Schnee, -4 bis 4 Grad

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht an den Alpen und im Schwarzwald etwas Schnee. Sonst nachlassende Schauer, später von Nordwesten neuer Regen und Schnee, -4 bis +4 Grad. Am Tage stark bewölkt und schauerartiger Niederschlag. Oberhalb von 300 bis 500 Metern Schnee, im Süden teils bis in tiefe Lagen. Im Nordwesten später Auflockerungen. 2 bis 8 Grad.