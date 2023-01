Wetter

In der Nacht neuer Schnee

Das Wetter: In der Nacht Schneefälle an den Alpen und von der Kölner Bucht bis zur Pfalz. Ansonsten teils wolkig oder stark bewölkt. 0 bis minus 8 Grad, bei längerem Aufklaren über Schnee um minus 14 Grad. Morgen Wechsel von Sonne und Wolken. Im Westen auch länger sonnig, im äußersten Süden etwas Schnee. Temperaturen minus 4 bis plus 4 Grad.

20.01.2023