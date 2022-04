Blühende Kirschbäume im Frühjahr (Deutschlandradio / Jörg-Christian Schillmöller)

In der kommenden Nacht im Norden und Nordwesten dichte Wolkenfelder, sonst gering bewölkt oder klar. Niederschlagsfrei. Örtlich Nebel bei Tiefstwerten zwischen 7 und minus 1 Grad, gebietsweise leichter Frost. Am Tage im Westen und Nordwesten teils stark bewölkt, später einzelne Schauer, sonst viel Sonne bei 15 bis 23 Grad, im Norden 10 bis 15 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag in der Südhälfte gebietsweise Regenschauer oder Gewitter. In der Nordhälfte etwas mehr Sonne bei Höchstwerten zwischen 14 und 20 Grad. Am Sonntag im Norden und im Südosten einzelne Schauer und Gewitter. Sonst meist längere sonnigen Abschnitte bei 13 bis 18 Grad, an den Küsten sowie bei starker Bewölkung etwas kühler.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.