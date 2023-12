Wetter

In der Nacht Regen, 8 bis 1 Grad

Das Wetter: In der Nacht von West nach Ost neuer Regen. Im Süden anhaltender Regen, in den Alpen Schneefallgrenze auf 2.000 Meter ansteigend, unterhalb davon Tauwetter. Weitgehend frostfrei bei 8 bis 1 Grad. Am Tage stark bewölkt bis bedeckt, im äußersten Süden teils länger andauernder Regen und Tauwetter mit Überschwemmungsgefahr. In der Mitte und im Norden Schauer. 5 Grad im Norden, am Oberrhein bis 14 Grad.