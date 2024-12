Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

In der Nacht in der Westhälfte und an den Alpen neue Niederschläge, oberhalb von etwa 500 bis 700 m Schnee. Sonst nach Osten abziehender Niederschlag und nachfolgend Auflockerungen. Tiefstwerte +4 bis -1 Grad, regional Glättegefahr. Morgen nur kurze Wolkenauflockerungen. An der Ostsee, im Westen und im Süden Schauer, im Bergland erneut Schnee. 2 bis 7 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag viele Wolken und gelegentliche Niederschläge, oberhalb von 400 Metern Schnee. 1 bis 7 Grad.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.