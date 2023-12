Wetter

In der Nacht Regen und Böen

Das Wetter: In der Nacht schauerartige Regenfälle, lediglich im Nordosten vielerorts trocken. 9 bis 1 Grad. Verbreitet Sturmböen, bei Schauern lokal auch schwere Sturmböen aus West. Im Bergland und an den Küsten orkanartige Böen. Am Tage im Nordosten einige Aufheiterungen, sonst oft stark bewölkt und gebietsweise schauerartige Regenfälle. 4 bis 11 Grad. Stürmische Böen oder Sturmböen aus West bis Nordwest, im Verlauf von Westen her nachlassend. An den Küsten anfangs orkanartige Böen.