Der Prinzipalmarkt in Münster bei Nacht (Harald Gesterkamp/DLF)

Die Vorhersage: In der Nacht schauerartige Regenfälle, einzelne Gewitter mit orkanartigen Böen und Graupel.

Tiefstwerte zwischen 11 und 5 Grad. Verbreitet Sturmböen, von Nordwesten über die Mitte bis in die östlichen Landesteile orkanartige Böen bis ins Tiefland. Am Tag wechselnd bewölkt mit Regen, teils auch Gewitter. Verbreitet weiterhin Sturmböen, im Norden und Osten auch orkanartig. Am Nachmittag von Westen nachlassender Wind. 6 bis 17 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Nordosten und Südosten anfangs noch sonnige Abschnitte. Sonst erneut länger andauernde Niederschläge. Zum Abend im Westen erste schwere Sturmböen. 9 bis 17 Grad.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.