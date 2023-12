Wetter

In der Nacht Regen, Warnung vor Böen und Sturmflut

Das Wetter: Vielerorts bestehen Unwetterwarnungen. Verbreitet Sturmböen. Im Bergland und an den Küsten orkanartige Böen. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie warnt vor einer Sturmflut an der Nordseeküste sowie im Elbe- und Wesergebiet. Temperaturen in der Nacht 9 bis 1 Grad. Morgen an den Küsten und im Nordosten Aufheiterungen. Sonst meist stark bewölkt und teils Regen. 4 bis 11 Grad. Weiter Sturmböen, an den Küsten orkanartig.