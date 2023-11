Regenschauer (picture alliance/Andreas Arnold/dpa)

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag in der Nordosthälfte längere sonnige Abschnitte. In der Südwesthälfte stark bewölkt und weitere Schauer. An den Alpen allmählich nachlassender Schneefall. Minus 1 bis plus 6 Grad.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.