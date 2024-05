Wetter

In der Nacht Schauer und Gewitter

Das Wetter: In der Nacht vor allem in einem Streifen vom Emsland und Niederrhein über Sachsen-Anhalt bis nach Brandenburg kräftiger Regen, teils mit Gewittern. Im Süden zunächst noch einige Schauer oder Gewitter. Sonst abnehmende Bewölkung. Stellenweise Nebel. Tiefstwerte 14 bis 6 Grad. Am Tag verbreitet Schauer und später teils kräftige Gewitter mit Starkregen. Temperaturen 18 bis 23 Grad.