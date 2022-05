Wetter

In der Nacht teils bewölkt, teils klar

Das Wetter: In der Nacht südlich der Donau nachlassende Niederschläge. In der Mitte stark bewölkt, örtlich kurze Schauer. Zwischen Main und Donau sowie im Norden teils klar. Tiefsttemperaturen 11 bis 1 Grad. Morgen am Alpenrand und in der Mitte teils Schauer und einzelne Gewitter. In den übrigen Gebieten meist sonnig und trocken. Höchstwerte 10 bis 24 Grad.

07.05.2022