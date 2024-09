Wetter

In der Nacht teils ergiebiger Regen - andernorts meist trocken

Das Wetter: In der Nacht vom Süden über Thüringen, Westsachsen und Sachsen-Anhalt bis nach Ostholstein teils ergiebiger Regen, mitunter von Gewittern durchsetzt. An der Oder sowie zunächst auch in Teilen des Westens bewölkt und meist trocken, später von Westen Schauer. 18 bis 10 Grad.