Wetter In der Nacht teils Glatteis-Gefahr, -1 bis +5 Grad

Das Wetter: In der kommenden Nacht bis nach Thüringen und Nordbayern vorankommende Niederschläge. Dort und im zentralen Mittelgebirgsraum Glatteis mit Unwettergefahr. Im Südwesten und Westen leichter Regen, im Nordosten meist klar. Minus 1 bis plus 5 Grad. Morgen oft stark bewölkt, an der Elbe und im Südwesten gebietsweise gefrierender Regen. Ganz im Osten teils freundlich. Temperaturen minus 2 bis plus 10 Grad.

26.12.2021