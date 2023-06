Wetter

In der Nacht teils heftige Niederschläge

Das Wetter: In der Nacht wechselnd oder stark bewölkt und vor allem von Bayern bis Sachsen-Anhalt schwere Gewitter, nach Osten ziehend. Im Norden und Westen gebietsweise heftige Starkregenfälle. Ansonsten von Südwesten Wetterberuhigung und nur noch einzelne Schauer. 20 bis 13 Grad. Am Tage von der Mitte bis in den Nordosten teils kräftige Regenfälle, nach Osten hin auch Gewitter. Sonst wechselnd bewölkt, teils auch heiter und überwiegend trocken. 19 bis 28 Grad.

23.06.2023