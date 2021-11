Wetter In der Nacht teils klar, teils dichter Nebel, 7 bis 0 Grad

Das Wetter: In der Nacht in der Mitte und im Süden anfangs noch aufgelockert, später Nebelbildung. Sonst überwiegend bedeckt und neblig. 7 bis 1 Grad, im Bergland stellenweise leicher Frost. Am Tage bedeckt oder neblig, im weiteren Verlauf vom Bayerischen Wald bis in die Mitte Auflockerungen. 4 bis 12 Grad.

15.11.2021