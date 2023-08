Wetter

In der Nacht teils Regen, 15 bis 9 Grad

Das Wetter: In der Nacht vom Westen nach Bayern ausgreifende dichte Bewölkung mit etwas Regen. Im Küstenumfeld einzelne Schauer, an der Ostsee auch Gewitter. Sonst wechselnd bewölkt mit abklingenden Niederschlägen. Tiefsttemperaturen 15 bis 9 Grad. Morgen in der Mitte stark bewölkt und regnerisch, im Westen gebietsweise kräftig. Im Norden und Nordosten sowie südlich der Donau wechselnd wolkig und meist trocken, im Südwesten auch länger sonnig. 20 bis 26 Grad.

31.08.2023