Wetter

In der Nacht teils Regen, 9 bis 3 Grad

Das Wetter: In der Nacht von Südwesten her bis zum Main ausbreitender Regen. In der Nordhälfte teils gering, teils stärker bewölkt und trocken. Tiefsttemperaturen 9 bis 3 Grad. Am Tage von Nordrhein-Westfalen bis zum Berliner Raum und nördlich davon Wechsel aus Sonne und Wolken und meist trocken. In der Südhälfte stark bewölkt bis bedeckt mit Regen, an den Alpen einzelne Gewitter. Höchstwerte 9 bis 18 Grad.

24.04.2022