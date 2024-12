Wetter

In der Nacht teils Regen, teils klar, +6 bis -9 Grad

Das Wetter: Am Abend in der Mitte und im Süden trocken, von der Ems bis zur Oder vereinzelt etwas Sprühregen bei 0 bis 10 Grad. In der kommenden Nacht im Norden weiter bedeckt, teils mit Regen, über der Mitte und im Süden aufgelockert oder klar. Abkühlung auf +6 bis -9 Grad, an den Alpen teils unter -10 Grad. Morgen im Norden überwiegend bedeckt. Sonst teils neblig-trüb, teils sonnig. 0 bis 8 Grad.