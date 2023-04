Wetter

In der Nacht teils Regen, teils klar ; + 7 bis -2 Grad

Das Wetter: In der Nacht von Norden her abklingende Niederschläge. Sonst bei dichter Bewölkung weiterhin Regen, in der Mitte in höheren Lagen auch Schnee. Tiefsttemperaturen plus 7 bis minus 2 Grad. Am Tag im Norden und Westen häufig sonnig oder locker bewölkt. Im Osten und Süden stark bewölkt und zeitweise Regen. Temperaturen 4 bis 12 Grad, mit den höchsten Werten im Südwesten.

02.04.2023