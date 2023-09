Wetter

In der Nacht teilweise wolkig, 18 bis 8 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Süden zeitweise wolkig, sonst meist gering bewölkt oder klar, niederschlagsfrei. Später im Südwesten dichter werdende Bewölkung. 18 bis 8 Grad. Am Tag in der Westhälfte bewölkt mit Regen, vereinzelt Gewitter. Im Osten länger sonnig, später teils wolkig, aber trocken. 21 bis 29 Grad.

20.09.2023