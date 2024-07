Wetter

In der Nacht überwiegend gering bewölkt und niederschlagsfrei, 16 bis 8 Grad

Das Wetter: Am Abend im Norden stark bewölkt. Von dort bis in den nördlichen Mittelgebirgsraum sowie auch im Osten Schauer oder Gewitter. Sonst heiter und trocken. Höchstwerte 19 bis 28 Grad. In der kommenden Nacht im äußersten Norden Schauer, sonst gering bewölkt oder klar und niederschlagsfrei. 16 bis 8 Grad. Morgen im Norden Schauer. Im Rest des Landes Sonne. Temperaturen 24 bis 33 Grad.