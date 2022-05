Wetter

In der Nacht vom Schwarzwald bis Ostbayern teils Regen, sonst meist trocken, 14 bis 4 Grad

Das Wetter: In der kommenden Nacht vom Schwarzwald bis nach Ostbayern schauerartiger, teils gewittriger Regen. An den Küsten meist trocken. Tiefstwerte 14 bis 4 Grad. Morgen im Norden bewölkt mit etwas Regen. In der Mitte oft sonnig. Im Süden anfangs Schauer mit einzelnen Gewittern. 17 bis 25 Grad.

12.05.2022