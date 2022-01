Regenschauer (picture alliance/Andreas Arnold/dpa)

In der Nacht von Nordwesten her aufkommenger Regen. Im Süden anfangs klar, später dichter Nebel. Tiefstwerte 10 bis 4 Grad, im Süden bis minus 2 Grad. Morgen im Norden viele Wolken und etwas Regen. Im Süden wechselnd bis stark bewölkt, zeitweise sonnig und nur wenige Schauer. Am Abend im Westen einzelne kurze Gewitter. 8 bis 14, im Süden bis 16 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Tagesverlauf immer wieder Schauer bei 7 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.