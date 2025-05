Wetter

In der Nacht wechselnd bewölkt, Richtung Osten Gewitter.18 bis 12 Grad

Das Wetter: In der Nacht wechselnd bewölkt, Richtung Osten ziehende Gewitter. Tiefsttemperaturen 18 bis 12 Grad. Am Tag wechselnd bis stark bewölkt. Im Westen trocken, im Osten gebietsweise Schauer und einzelne Gewitter. Am Nachmittag erneut Unwettergefahr. Die Temperaturen liegen zwischen 19 und 29 Grad.