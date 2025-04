Wetter

In der Nacht Wolken, 15 bis 4 Grad

Das Wetter: In der Nacht im äußersten Osten trocken und aufgelockert bewölkt, sonst meist stark bewölkt oder bedeckt und gebietsweise Regen. 15 bis 4 Grad, im Bergland darunter. Am morgigen Karfreitag verbreitet bewölkt, teils kräftiger Regen, in der Osthälfte Gewitter. 8 bis 20 Grad.