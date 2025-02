Wetter

In der Nacht Wolken und Frost

Das Wetter: In der Nacht im Westen sowie zwischen Main und Donau gering bewölkt oder klar, sonst gebietsweise Nebel und Hochnebel. Abseits der Küsten frostig, im Bergland bis -8 Grad. Am Tag im Nordosten sowie in den Niederungen vom Oberrhein bis nach Niederbayern stark bewölkt oder neblig-trüb, lokal Schneegriesel oder Sprühregen. Sonst heiter bis wolkig und trocken. 0 bis 6 Grad.