Wetter

In der Nacht wolkig und meist trocken, 14 bis 8 Grad

Das Wetter: NachtS wolkig, im Osten und an der Nordsee vereinzelt Schauer möglich, sonst trocken. Tiefstwerte 14 bis 8 Grad. Am Tage in der Südhälfte überwiegend sonnig oder locker bewölkt, über dem Bergland einzelne Schauer. Auch im Nordwesten und im äußersten Osten vereinzelt kurze Schauer. Sonst heiter bis wolkig und meist trocken. 19 bis 30 Grad.

12.06.2022