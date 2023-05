Brand in einem Öldepot in Krasnodar, Russland (Archivbild) (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Krasnodar Region Governor Telegr)

Das Feuer sei durch einen Drohnenangriff ausgelöst worden, berichtete die russische Staatsagentur Tass. Getroffen wurden demnach Tanks einer Ölraffinerie in der Ortschaft Ilski. In der Nacht zuvor hatte ein anderes Treibstoffreservoir in der Region gebrannt, am vergangenen Samstag ein Lager in der Krim-Hafenstadt Sewastopol. Auch in diesen Fällen nannten russische Stellen ukrainische Drohneneinsätze als Ursache. Kiew bestätigte die Operationen nicht.

Beobachter gehen davon aus, dass die Angriffe auf russische Nachschub-Einrichtungen Vorbereitungen für eine ukrainische Gegenoffensive sind.

