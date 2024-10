Wetter

In der Nordhälfte bewölkt mit etwas Regen, sonst neblig, 10 bis 17 Grad

Das Wetter: In der Nordhälfte stark bewölkt, gelegentlich Sprühregen, von der See auflockernd. In der Südhälfte zäher Nebel oder Hochnebel, am Nachmittag gebietsweise auflockernd. 10 bis 17 Grad. Morgen im Norden bewölkt. Sonst erst neblig-trüb, im Tagesverlauf Aufheiterungen. 11 bis 16 Grad.