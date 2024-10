Wetter

In der Nordhälfte bewölkt mit etwas Regen, sonst neblig, 10 bis 17 Grad

Das Wetter: In der Nordhälfte stark bewölkt, gelegentlich Sprühregen, von der See auflockernd. In der Südhälfte zäher Nebel oder Hochnebel, gebietsweise auflockernd. 10 bis 17 Grad. Morgen im Norden bewölkt. Sonst erst neblig-trüb, im Tagesverlauf Aufheiterungen. 11 bis 16 Grad.