Wetter

In der Nordhälfte bewölkt mit Schauern, in der Südhälfte heiter

Das Wetter: In der Nordhälfte wechselnd bewölkt mit Schauern und kurzen Gewittern. In der Südhälfte heiter und trocken. 17 bis 25 Grad. Morgen im Norden wechselnd bewölkt, im Nordosten einzelne Schauer. Sonst heiter, in der Südwesthälfte vielfach sonnig, trocken. 17 bis 28 Grad.

13.06.2022