Das Wetter: In der kommenden Nacht in einem Streifen vom Rheinland bis nach Vorpommern viele Wolken und schauerartige Regenfälle. An der Nordsee wechselnd wolkig, meist jedoch niederschlagsfrei. Im Süden, Südosten und Osten wolkig oder gering bewölkt, trocken. Abkühlung auf 14 bis 7 Grad. Morgen im Nordwesten weitere Niederschläge, am Nachmittag teils kräftige Schauer und Gewitter. Sonst vornehmlich heiter. Temperaturen im Norden und Westen 16 bis 23, im Osten und Süden 24 bis 29 Grad.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.