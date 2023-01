Wetter

In der Nordhälfte Schauer, in der Südhälfte trocken

Das Wetter: In der Nordhälfte viele Wolken und Schauer, an der See Gewitter möglich. In der Südhälfte wechselnd wolkig und meist trocken. Am Nachmittag im Süden zunehmend bewölkt, zum Abend im Südwesten einsetzender Schneefall. Höchstwerte 2 bis 5 Grad. Morgen in der Südhälfte stark bewölkt mit Schneefall. Sonst wolkig, nach Nordwesten auch länger sonnig und meist trocken. 0 bis 5 Grad.

17.01.2023