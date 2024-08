Wetter

In der Nordhälfte Wolken und Regen, in der Südhälfte trocken und teils heiß

Das Wetter: In der Nordhälfte stark bewölkt, teils Regen oder Schauer. In der Südhälfte heiter bis wolkig und trocken. Höchsttemperaturen zwischen 20 Grad im Norden und 30 Grad im Südwesten. Morgen im Norden wolkig und nur vereinzelt Schauer. In der Mitte und im Süden locker bewölkt oder sonnig und trocken. 20 bis 32 Grad.

09.08.2024