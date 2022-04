Wetter

In der Nordosthälfte länger sonnig und trocken, sonst bewölkt mit Schauern

Das Wetter: In der Nordosthälfte oft länger sonnig und trocken. In der Südwesthälfte wolkig, vom Schwarzwald bis zu den Alpen einzelne Schauer und Gewitter. Tageshöchstwerte 15 bis 20 Grad, an den Küsten kühler. Morgen wechselnd bewölkt mit Schauern bei 10 bis 18 Grad.

23.04.2022