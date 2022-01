Wetter In der Nordosthälfte Niederschläge, sonst meist bewölkt oder bedeckt, 3 bis 11 Grad

Das Wetter: In der Nordosthälfte sowie in Ostbayern Regen, im Bayrischen Wald Schnee. Im Südwesten trocken und stark bewölkt oder bedeckt. Im Nordwesten später Auflockerungen. Höchstwerte 3 bis 11 Grad. Gegen Abend im gesamten Norden Sturm, an den Küsten teils orkanartige Böen. Morgen vor allem im Osten und Süden zunächst noch Regen-, Schnee- und Graupelschauer. Später nachlassend mit Auflockerungen, teils auch sonnige Abschnitte. 4 bis 8 Grad.

29.01.2022